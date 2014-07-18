Реформы невозможны без территориальной целостности - Конгресс местных и региональных властей Совета Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил президент Конгресса местных и региональных властей Советов Европы Хервиг Ван Стаа после встречи с председателем Одесской областной государственной администрации Игорем Палицей.

«В ходе визита нашей делегации в Украину и, в частности, в Одесскую область, мы получили полную картину нынешней ситуации в стране. И также основных трудностей, которые стоят перед этой страной. Делегация понимает, что реформы в Украине нельзя будет полностью имплементировать, в том числе реформы Конституции, до полного решения вопросов территориальной целостности», — сказал Стаа.

Он добавил, что основная задача Конгресса - поддержка развития демократии на региональном и местном уровнях, а принципы Совета Европы - демократия, права человека и верховенство права.

«Наша задача — продвигать эти принципы на местном и региональном уровнях. Мы ищем возможности сформировать хорошее управление на всех уровнях. Понимаем, что сейчас, в первую очередь, необходимо обеспечить мир в стране, экономическое развитие, чтобы люди видели свое будущее. Также необходимо реформировать институции и внести изменения в Конституцию в сфере децентрализации власти. Необходимо больше полномочий передать с центрального на местный и региональный уровни», — отметил президент Конгресса местных и региональных властей Советов Европы.

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По его словам, Конгресс проводит в страны-участницы практически каждые 4 года мониторинговые визиты, и на основании мониторингов принимаются «рекомендации странам, в частности, каким образом Украина может усилить свои институции».

В составе делегации Конгресса, прибывшей в Одессу: помимо Хервига Ван Стаа, президент Палаты, вице-президент бюро Конгресса Жан-Клод Фреко (Франция), президент Палаты, вице-президент бюро Конгресса Наталья Романова (Украина), представитель президента Независимой и либерально-демократической группы (ILDG), аудитор-докладчик по вопросам местной демократии в Украине Марк Раймон Марсель Кулз и другие официальные лица.