СМИ: Нидерланды отправили на помощь украинским силовикам своего офицера связи
Офицер связи вооруженных сил Нидерландов находится в расположении украинских военных близ места крушения малайзийского Boeing 777 на востоке Украины, чтобы предоставлять нидерландскому правительству актуальную информацию о конфликте.
Как пишет газета Dutch News со ссылкой на местные СМИ, Минобороны Нидерландов подтвердило эту информацию в среду.
Отвечая на вопрос журналиста одного из местных СМИ, представитель военного ведомства заявил, что использование офицеров связи "является обычной практикой" при проведении крупных операций, пишет РИА Новости.
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По его словам, цель нахождения нидерландского офицера в расположении украинских военных — предоставление властям Нидерландов "корректной и актуальной" информации о конфликте между силовиками и ополченцами. Он также отметил, что Нидерланды через ОБСЕ ведут переговоры с ополченцами по поводу размещения своего офицера в их рядах для этих целей.