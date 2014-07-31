СМИ: Нидерланды отправили на помощь украинским силовикам своего офицера связи

Как пишет газета Dutch News со ссылкой на местные СМИ, Минобороны Нидерландов подтвердило эту информацию в среду.

Отвечая на вопрос журналиста одного из местных СМИ, представитель военного ведомства заявил, что использование офицеров связи "является обычной практикой" при проведении крупных операций, пишет РИА Новости.

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По его словам, цель нахождения нидерландского офицера в расположении украинских военных — предоставление властям Нидерландов "корректной и актуальной" информации о конфликте между силовиками и ополченцами. Он также отметил, что Нидерланды через ОБСЕ ведут переговоры с ополченцами по поводу размещения своего офицера в их рядах для этих целей.