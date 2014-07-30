Бронетехника сил АТО остается в городе Лутугино
22:00, 30 июля 2014Политика
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В центре города Лутугино (20 км от Луганска) находится бронетехника сил АТО, над мэрией виден национальный флаг.
В центре Лутугино силы АТО/ фото informator.lg.ua
Как сообщает Информатор, в сети появилась фотография украинской бронетехники, которая едет по главной площади города Лутугино.
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По словам местных жителей, на горсовете установлен украинский флаг. В городе около 30 милиционеров. Сотрудники внутренних дел просят жителей передвигаться по городу с паспортами в обязательном порядке", - пишет издание.
База боевиков в Лутугино / фото informator.lg.ua
Также в интернете есть фотографии бывших баз лутугинських боевиков.
База боевиков в Лутугино / informator.lg.ua
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