Террористы постоянно контратакуют Саур-Могилу - Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Террористы не оставляют попыток вернуть утраченные позиции в районе Саур-Могилы. Силы АТО отбивают контратаки боевиков», - написал он.

Читайте такжеСНБО: Военные РФ оказывают огневую поддержку боевикам, которые атакуют Саур-МогилуКак сообщал УНИАН, Саур-Могила является стратегической высотой на границе Луганской, Донецкой областей Украины и Ростовской области России, с которой террористы обстреливали украинских военных и ряд населенных пунктов, в частности, Мариновку.

28 июля начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Муженко доложил президенту Украины Петру Порошенко, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль Саур-Могилу.

Бои в окрестностях Саур-Могилы 29 июля.