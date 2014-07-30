Возле города Енакиево террористы минируют поля
16:32, 30 июля 2014Политика
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В районе города Енакиево зафиксировано масштабное минирование террористами сельскохозяйственных угодий.
Террористы заминировали угодья вокруг Енакиево / Фото УНИАН
Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований, член группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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Кроме этого он сообщил, что в Донецкой областной больницы им. Калинина террористы оборудовали штаб и госпиталь для боевиков. "В связи с этим доступ к больнице ограничен, что делает проблематичным медицинское обслуживание местных жителей", - подчеркнул Дмитрий Тычмук.
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