Возле города Енакиево террористы минируют поля

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований, член группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Кроме этого он сообщил, что в Донецкой областной больницы им. Калинина террористы оборудовали штаб и госпиталь для боевиков. "В связи с этим доступ к больнице ограничен, что делает проблематичным медицинское обслуживание местных жителей", - подчеркнул Дмитрий Тычмук.