Боевики ввели комендантский час в Ровеньках на Донетчине
13:21, 30 июля 2014Политика
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Боевики ввели комендантский час в городе Ровеньки Донецкой области.
Террористы ввели комендантский час в городе / wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В Ровеньках Донецкой области боевики ввели комендантский час. Запрещено движение на частных автомобилях, отсутствуют вода и продукты питания в магазинах», - сообщил он.
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