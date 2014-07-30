Боевики ввели комендантский час в Ровеньках на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Ровеньках Донецкой области боевики ввели комендантский час. Запрещено движение на частных автомобилях, отсутствуют вода и продукты питания в магазинах», - сообщил он.

Читайте такжеВ Горловке террористы ввели комендантский час - горсоветКак сообщал УНИАН, сегодня утром колонна военной техники из РФ вошла в Украину в районе Дмитровки. Ночь в зоне АТО, как сообщил штаб операции, прошла без жертв среди украинских военных.