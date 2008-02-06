Принципиальный Яценюк насолил не Ахметову, а инвалидам...

С начала прошлого созыва, депутатская зарплата Рината Ахметова, по его решению, в полном объеме перечислялась и перечисляется на благотворительные цели. Таким образом пресс-секретарь депутата Елена Довженко прокомментировала УНИАН вчерашнюю информацию о том, что Ахметов не получит зарплату за 5 февраля в связи с отсутствием на рабочем месте.

По словам Е.Довженко, деньги направляются на оказание адресной помощи наиболее незащищенным слоям населения, в первую очередь пенсионерам, инвалидам, одиноким людям, малообеспеченным семьям на лечение детей. Просьбы о помощи поступают народному депутату ежедневно - до 100 писем в день, добавила она (по данным газеты «Сегодня», ежемесячная зарплата нардепа составляет в среднем 16-17 тыс. грн., т.е. каждый день работы депутата стоит примерно 730 грн. – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, вчера Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что 68 народных депутатов Украины не получат заработной платы за 5 февраля, поскольку они отсутствуют на рабочем месте. Среди названных народных депутатов, отсутствовавших в сессионном зале, были как представители коалиции, так и представители оппозиции: Ринат АХМЕТОВ, Святослав ПИСКУН (фракция Партии регионов), Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС), Константин ЖЕВАГО (фракция БЮТ). Всего не зарегистрировалось 47 представителей фракции Партии регионов, 10 - фракции БЮТ, 7 - фракции блока Наша Украина – Народная самооборона, 2 – фракции Коммунистической партии Украины, 2 – фракции Блока Литвина.

Р.Ахметов является депутатом ВР V и VI созывов. Напомним, что ранее Р.Ахметов в интервью СМИ обещал лично посещать заседания Верховной Рады.

По прошлогоднему рейтингу американского делового еженедельника Forbes, Р.АХМЕТОВ (собственник компании «СКМ») является самым богатым человеком Украины - его состояние журнал оценил в 4 млрд. долл. (214 место мировом рейтинге).