Боевики пытаются проводить принудительную мобилизацию в Донецке - ИС

Об этом сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Боевики осуществляют перегруппировку своих сил и пытаются восполнить острую потребность в живой силе за счет местного населения – путем насильной «мобилизации» и агитации.

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В районах Луганской области отмечается активность диверсионно-разведывательных групп противника. Силы АТО проводят мероприятия по их поиску и обезвреживанию. Отмечается высокий уровень подготовки диверсантов относительно организации терактов.

Также из минометов террористами осуществлен обстрел-блок-поста сил АТО близ н.п.Андреевка. Потерь среди военнослужащих нет.

Трижды из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО на территории аэропорта в Луганске. Потерь нет.

"Штабом АТО организована доставка боеприпасов, продовольствия и медикаментов подразделениям силовиков в приграничных районах. По нашим данным, все подразделения доложили о получении помощи в полном объеме", -говорится в сообщении.