Боевики пытаются проводить принудительную мобилизацию в Донецке - ИС

09:37, 27 июля 2014
Политика
0 0

Ситуация в зоне АТО характеризуется особой напряженностью в районах населенных пунктов Донецк и Горловка. 

REUTERS

Об этом сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Боевики осуществляют перегруппировку своих сил и пытаются восполнить острую потребность в живой силе за счет местного населения – путем насильной «мобилизации» и агитации.

Читайте такжеВ Краматорск, Красный Лиман, Северодонецк и Лисичанск начали возвращаться люди

Допис by Dmitry Tymchuk.

В районах Луганской области отмечается активность диверсионно-разведывательных групп противника. Силы АТО проводят мероприятия по их поиску и обезвреживанию. Отмечается высокий уровень подготовки диверсантов относительно организации терактов.

Также из минометов террористами осуществлен обстрел-блок-поста сил АТО близ н.п.Андреевка. Потерь среди военнослужащих нет.

Трижды из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО на территории аэропорта в Луганске. Потерь нет.

"Штабом АТО организована доставка боеприпасов, продовольствия и медикаментов подразделениям силовиков в приграничных районах. По нашим данным, все подразделения доложили о получении помощи в полном объеме", -говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter