В СНБО подтверждают, что боевики убили ребенка во время обстрела автобуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Подтвердилась информация о том, что вчера террористы убили ребенка, еще 10 человек ранили. Произошло это во время обстрела автобуса, на котором жители Донецка пытались выехать в безопасный район», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 июля руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики «Донецкой народной республики» расстреляли микроавтобус с детьми, которых эвакуировали из детских домов Донбасса.

«Один ребенок погиб. Около 10 получили ранения различной степени тяжести», - написал Тымчук.

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Позже он уточнил, что погиб не сирота, а ребенок, которого родители вывозили из Донбасса в частном порядке

«Мы бы очень хотели ошибиться, но, к глубокому сожалению, сообщение группы «ИС» об обстреле террористами «ДНР» транспорта с мирными жителями и гибели ребенка подтверждается. Наши источники допустили неточность лишь в том, что речь идет не о воспитанниках детских домов, которых вывозят из Донецка (колонна транспорта с этими детьми была обстреляна боевиками, но, к счастью, обошлось без жертв). Трагический случай с обстрелом транспорта и гибелью ребенка произошел при вывозе детей-беженцев, которых родители пытались вывезти из Донбасса в частном порядке», - написал Тымчук.