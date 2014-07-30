Климкин: Настроения в Крыму и на Донбассе меняются
01:23, 30 июля 2014Политика
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Настроения в аннексированном Крыму и на востоке Украины изменились в последнее время.
Климкин: Настроения в Крыму и на Донбассе меняются / Фото: УНИАН
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Громадське. ТБ.
"Сейчас меняются настроения в Крыму, так же как и в Донецкой и Луганской областях. К сожалению, для этого понадобился ряд трагических событий, в частности, сбитый малазийский самолет", - сказал он.
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Климкин пообещал привлечь к ответственности виновников авиакатастрофы и отметил, что это сейчас наибольший приоритет.
"Аннексия и оккупация Крыма забыта многими. Я хочу заявить, что Крым был, есть и будет украинским. Мы не прекратим бороться за Крым", - сказал министр.
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