Le Parisien: РФ придется выплатить акционерам Юкоса самый большой в истории штраф

В статье под названием «России придется выплатить акционерам Юкоса самый большой за всю историю штраф», опубликованной во французской газете Le Parisien, сообщается о том, что Третейский суд в Гааге вынес России обвинительный приговор и обязал её заплатить рекордную компенсацию в размере 50 млрд. долл. бывшим мажоритарным акционерам нефтяной компании ЮКОС, которую Москва ликвидировала 10 лет назад.

«Суд единогласно подтвердил, что шаги, которые Российская Федерация предпринимала против ЮКОСа, его основателей, в том числе Михаила Ходорковского, и его сотрудников, были мотивированы политическими причинами», – радостно сообщил Тим Осборн, директор компании GML, бывший мажоритарный акционер ЮКОС.

Штраф, который Москве будет сложно игнорировать

Это беспрецедентное решение было принято в напряженное время для российских властей, которые находятся под прицелом все более жестких санкций Запада из-за своего участия в украинском кризисе. Москва объявила в понедельник, что будет обжаловать этот приговор, при этом утверждая, что принятие таких решений «вне компетенции» арбитражного суда.

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Хотя Кремль в последние месяцы придерживался принципа непокорности в отношении украинского кризиса, эксперты говорят, что на этот раз России будет трудно игнорировать это судебное решение, не подлежащее обжалованию. «Оно будет исполнено с или без согласия России. Иностранные активы страны могут быть конфискованы», – предупредил адвокат Константин Лукьянов, как сообщило российское информационное агентство ИТАР-ТАСС.

«Если Россия откажется добровольно исполнять решение суда, страны, которые признают третейский суд, должны будут конфисковать российское имущество, на которое не распространяется иммунитет», – подтвердил Виктор Гербутов из консалтинговой фирмы Noerr, которая занимается вопросами международного арбитража.

Перепродажа ЮКОСа в 2006 году: политическое решение?

Таким образом представители GML одержали победу после того как два филиала компании подали иск против Москвы вместе с пенсионным фондом бывших сотрудников нефтяной компании. Они считали себя обманутыми, когда ЮКОС, в прошлом нефтяная компания номер 1 в России, была расчленена после того как десять лет назад Москва обвинила её в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в крупных размерах. ЮКОС был продан по частям, и основную часть выкупила российская нефтяная компания «Роснефть», которая в понедельник вновь заявила, что покупка этих активов в то время была «абсолютно легальной и соответствовала законодательству», отрицая возможность «подачи каких-либо исков».

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ЮКОС был ликвидирован по решению суда в августе 2006 г. после сенсационного судебного процесса, который, как многие считают, проводился по инициативе Кремля, чтобы умерить политические амбиции главы компании Михаила Ходорковского. Основной целью Москвы не было «получить компенсацию за невыплаченные налоги, Кремль хотел ускорить банкротство ЮКОСа в пользу государства», – сказал г-н Осборн, довольный тем, что арбитражный суд в Гааге признал правоту GML. Эта холдинговая компания, базирующаяся в Гибралтаре, принадлежала Михаилу Ходорковскому, миллиардеру и олигарху, которого бросили за решетку в то время, а в декабре прошлого года к всеобщему удивлению он был выпущен на свободу президентом России Владимиром Путиным после десяти лет проведенных в тюрьме.