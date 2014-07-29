Убитый мэр Кременчуга мог стать "серьезной опорой для президента" на Полтавщине - депутат

Народный депутат Сергей Каплин считает, что мэра Кременчуга Олега Бабаева убили, прежде всего, из-за того, что он был потенциальным губернатором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил прессе во время церемонии прощания с мэром.

"Несколько версий убийства имеют право на жизнь. Я думаю главная тут - версия убийства потенциальных губернаторов, чтобы ослабить президента в регионе. Ни для кого не секрет, что он бы был серьезной опорой для президента в области", - сказал Каплин.

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"На самом деле Полтавская область - это граница между Украиной и Россией, настоящая геополитическая граница. Насколько я знаю, уже было принято решение на этой неделе сделать его руководителем области», - отметил депутат.

Также Каплин также называл убийство Бабаева "кощунственным" и подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы найти заказчиков и исполнителей преступления.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля около 10.00 мэр Кременчуга Олег Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46, чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами из огнестрельного оружия. От полученных ранений Бабаев погиб на месте. Убийство мэра квалифицировано правоохранительными органами как преднамеренное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

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Прощание с мэром Кременчуга состоялось сегодня, 29 июля.

Справка УНИАН. Олег Бабаев родился 21 октября 1965 года в Курске. Был народным депутатом Украины VI созыва, членом фракции ”Блок Юлии Тимошенко”. Президент футбольного клуба ”Ворскла”. На посту мэра Кременчуга работал с ноября 2010 года.