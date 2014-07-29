В Донецке возобновлено вещание «5 канала» - Нацсовет по телерадиовещанию

«Национальный совет благодарит специалистов телерадиоинформационной сферы, благодаря невероятным усилиям которых сегодня в Донецке восстановлено вещание «5 канала», - сообщается на официальном сайте регулятора.

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Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет по телерадиовещанию сообщал о прекращении ретрансляции российских телеканалов и постепенном возобновлении вещания украинских каналов в ряде освобожденных от террористов городов Донецкой и Луганской областей.