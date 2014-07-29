В Донецке возобновлено вещание «5 канала» - Нацсовет по телерадиовещанию
15:40, 29 июля 2014Политика
0 0
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщает о возобновлении вещания «5 канала» в Донецке.
5 канал снова вещает в Донецке
«Национальный совет благодарит специалистов телерадиоинформационной сферы, благодаря невероятным усилиям которых сегодня в Донецке восстановлено вещание «5 канала», - сообщается на официальном сайте регулятора.
Читайте такжеНацрада запретила вещание четырех российских телеканалов
Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет по телерадиовещанию сообщал о прекращении ретрансляции российских телеканалов и постепенном возобновлении вещания украинских каналов в ряде освобожденных от террористов городов Донецкой и Луганской областей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter