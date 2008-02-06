У Тимошенко хотят знать, кто пропустил постороннего на заседание СНБО

Советник премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, член Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Александр ГУДЫМА просит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раису БОГАТЫРЕВУ объяснить, по чьей просьбе на закрытое заседание СНБО был приглашен председатель правления ЗАО "УкрГаз-Энерго” Игорь ВОРОНИН.

Как сообщил УНИАН сам А.ГУДЫМА, об этом идет речь в его депутатском обращении к секретарю СНБО.

А.ГУДЫМА напомнил, что 1 февраля состоялось закрытое заседание СНБО, на котором рассматривался вопрос финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», являющийся предметом энергетической и национальной безопасности государства.

«В заседании СНБО наряду с министром теневого правительства Виктора ЯНУКОВИЧА Юрием БОЙКО принимал участие освобожденный от должности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», председатель правления дочерней компании «РосУкрЭнерго» - «УкрГаз-Энерго» Игорь ВОРОНИН», - сообщил народный депутат.

А.ГУДЫМА просит Р.БОГАТЫРЕВУ проинформировать, по чьему письменному представлению и согласно какому письменному решению И.ВОРОНИН был приглашен для участия в закрытом заседании СНБО, и не является ли это нарушением закона о государственной тайне.

Как сообщалось, 4 февраля Р.БОГАТЫРЕВА, комментируя на брифинге результаты заседания СНБО от 1 февраля, отметила, что участие в обсуждении финансового состояния "Нафтогаза" приняли бывший министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и председатель правления "УкрГаз-Энерго" Игорь ВОРОНИН. Р.БОГАТЫРЕВА назвала это "беспрецедентным фактом, учитывая политику консолидированной ответственности относительно этого вопроса".

"Они получили возможность высказаться. Более того, они раздали графические объяснения своей позиции. Это свидетельство не только той концепции плюрализма, которую так последовательно проводит украинский Президент. Это является также свидетельством объективности и качества работы СНБО", - добавила Р.БОГАТЫРЕВА.

***Совместное предприятие "УкрГаз-Энерго" создано швейцарской компанией "РосУкрЭнерго" и "Нафтогазом Украины".