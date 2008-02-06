Луценко просит ГПУ проверить психику Черновецкого

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО направил в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство о проведении психологической и наркологической экспертизы мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил журналистам.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что ходатайство он подал в рамках дела, возбужденного в отношении него.

“Я считаю, что он - неадекватный человек, и судиться с ним не собираюсь”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что как гражданин имеет право ходатайствовать о проведении экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

24 января заместитель прокурора Киева издал постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, когда Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения. Дело возбуждено в отношении другого участника этого инцидента по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

29 января Ю.ЛУЦЕНКО направил на имя генерального прокурора жалобу на постановление заместителя прокурора города Киева Г.ОСТАФИЙЧУКА от 24 января о возбуждении уголовного дела.