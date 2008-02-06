Из ВР раздался тревожный звонок для Черновецкого

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа”.

Текст проекта соответствующего постановления № 1137-д от 5 февраля 2008 года, внесенного народными депутатами - членами Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Александром ЕФРЕМОВЫМ (фракция Партии регионов) и другими, размещен на сайте ВР.

Как отмечено в проекте постановления, основным заданием Временной следственной комиссии является “выяснение обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа”.

Постановлением определен личный состав ВСК – 13 народных депутатов. Представительство фракций в комиссии распределено следующим образом: по четыре представителя имеют фракции БЮТ и Партии регионов, трех – фракция “Наша Украина – Народная самооборона”, по одному – фракции КПУ и Блока Литвина. Председателем ВСК предлагается избрать Николая ТОМЕНКО (фракция БЮТ), а заместителем председателя – Юрия МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов).