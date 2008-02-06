Яценюк предупреждает, что хоть он и в очках, но штангу выжимает

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подтверждает, что вчера депутаты от Партии регионов заблокировали его в рабочем кабинете, поэтому не было возможности продолжить проведение пленарного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после консультаций с лидерами депутатских фракций.

А.ЯЦЕНЮК выразил сожаление, что процесса блокирования кабинета не увидели представители средств массовой информации. При этом он обратился к работникам пресс-службы парламента с просьбой распространить фотографии данного инцидента.

«Пришла вся фракция Партии регионов, бывшие министры, бывшие вице-премьеры, и это смешно выглядело, потому что такие почтенные люди должны заниматься законотворчеством, а не блокировать входы и выходы председателю ВР», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что обратился с просьбой к депутатам не провоцировать его на драку. «Это я так, внешне, в очках, а штангу в 80 килограммов я выжимаю», - сказал А.ЯЦЕНЮК.