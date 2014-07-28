В УПЦ предлагают украинским политикам брать пример с князя Владимира

Об этом он сказал в комментарии "УНИАН-Религии".

В частности, он отметил, что креститель Руси мог бы послужить примером для политиков нового формата.

«Что важно отметить в личности князя Владимира после принятия Православия? В первую очередь – это глубокую веру в Бога, которую имел князь. Что важно подчеркнуть для государственных мужей? Они должны помнить о том, что дадут ответ перед Богом за каждого человека. За то, как при них развивалась духовность и как решались насущные проблемы людей. Когда князь Владимир принял Православие, он каждый день помогал нищим, часто посещал больных и заключенных, которые из его рук получали все, в чем нуждались», - отмечает владыка Павел.

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Наместник лавры подчеркнул, что князь Владимир жил жизнью своего народа.

«Он укреплял границы, старался привести народ к истине и сохранить его в единстве. С принятием крещения он изменился сам и изменил жизнь своего народа. Он имел качество миролюбца – призывал народ и cвоих сыновей, чтобы они жили в вере, в единстве и любви к Богу, и относились с уважением ко всем. Он старался объединить, усилить военную мощь своей страны и мощь экономическую, чтобы все отрасли жизнедеятельности приносили пользу – как народу, так и Отечеству. Он был образованным человеком своего времени и привлекал мудрецов, чтобы они развивали и укрепляли страну, и чтобы все жили в миролюбии», - отметил наместник лавры.

Говоря о примере жизни князя Владимира для украинцев, по мнению митрополита Павла, нужно стремиться к тому, «чтобы та Божественная благодать и сила, которая прикоснулась к крестителю Руси - также прикоснулись ко всем нам». «Мы должны учиться у князя Владимира всему, что ведет к святости. Плохой гражданин земли не может стать хорошим гражданином Неба. Глядя на пример равноапостольного Владимира, сегодня нам всем важно задуматься, как мы живем и сможем ли мы быть наследниками Царствия Небесного», - отметил митрополит Павал.

«Сегодня у нас искажаются приоритеты и попраны законы нравственности. Никто не отменял заповеди Божии. Мы должны их соблюдать беспрекословно и учиться на этих заповедях созидать новое общество, общество которое должно преобразить мир», - считает наместник лавры.