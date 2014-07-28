3 тыс. одесситов помогли мирным жителям «горячих» точек Востока Украины

Об этом сообщила координатор инициативы «Дорога жизни» в Одесской области Тамила Афанасьева на страничке движения в сети Facebook. По ее словам, это стало возможным благодаря совместной акции инициативы «Дорога жизни» и сети супермаркетов.

«Акция длилась неделю и за это время одесситы собрали более 2,5т продуктов и товаров первой необходимости. Трудно сосчитать, сколько именно людей присоединились к этому, однако по нашим подсчетам, это не менее 3 тыс. человек. Каждый помогал, чем мог: были пенсионеры, которые приносили пачку печенья или крупы, а были и молодые люди, которые привозили полные корзины продуктов и товаров для детей», - сказала она.

В свою очередь инициатор общественного движения «Дорога жизни» Наталия Королевская отметила, что подобные акции, яркий пример единства Украины, когда каждый может помочь. Она также напомнила, что ранее такая возможность была у киевлян, а собранные ими продукты и товары первой необходимости отвезли в Славянск и Святогорск.

«Сегодня очень важно, чтобы каждый проложил свою «Дорогу жизни» на Восток, где в этом больше всего нуждаются. Мирным жителям Востока не хватает элементарного - хлеба, воды, средств личной гигиены. Когда мы привезли такую помощь в Славянск, люди были благодарны за каждый пакет макарон и муки, которые уже давно не завозили в местные магазины», - сказала она.

Наталия Королевская сообщила, что подобные акции по сбору продуктов и товаров первой необходимости для жителей Востока пройдут и в других городах Украины, чтобы каждый желающий смог к ним присоединиться.