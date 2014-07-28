Украина победит агрессора, а украинское православие объединится - Филарет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после молебна по случаю Дня Крещения Киевской Руси на Владимирской горке заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Он подчеркнул, что Украина является миролюбивой страной, которая в свое время отказалась от ядерного оружия и теперь избрала для себя путь европейской цивилизации.

«Еще недолго и Донбасс будет освобожден от сепаратистов и террористов. Мы молимся за это. Вся Украина молится. Мы победим», - сказал он, добавив, что Украинская православная церковь (УПЦ КП) помогает украинской армии и переселенцам.

Читайте такжеСегодня в стране отмечают День крещения Киевской Руси-Украины

Филарет также подчеркнул, что сегодня одной из основных задач является объединение православия в единую Украинскую Поместную церковь. «Даже, если не хотят иерархи объединяться, объединится народ», - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос журналистов, почему в Крестном ходу от Владимирского кафедрального собора до Владимирской горки, не принимали участия представители власти, Филарет ответил: «Власть никогда не ходила с нашим крестным ходом. Оппозиция ходила... Мы приглашали всех, но сегодня рабочий день и власть работает. Мы не видим ничего чрезвычайного в этом».

Как сообщал УНИАН, на Владимирской горке состоялся торжественный молебен по случаю Крещения Киевской Руси-Украины. В это день УПЦ КП проводит традиционный крестный ход к месту крещения. В этом ходу принимает участие несколько тысяч верующих.

Справка УНИАН. День Крещения Киевской Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти Равноапостольного князя Владимира (960-1015).

В соответствии с указом президента Украины, День Крещения Киевской Руси как государственный праздник отмечается с 2008 года.