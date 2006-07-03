8 июля в Киев массово приедут донецкие

Партия регионов проведет 8 июля в Киеве во дворце «Украина» съезд своих депутатов всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ в ходе брифинга после заседания фракции Партии регионов.

По его словам, на съезд такоже будут приглашены представители других политических партий и общественных организаций. «Мы хотим обсудить все кризисные вопросы в государстве», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.