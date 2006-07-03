8 июля в Киев массово приедут донецкие
17:30, 03 июля 2006Политика
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Во дворце «Украина» состоится съезд Регионов
Партия регионов проведет 8 июля в Киеве во дворце «Украина» съезд своих депутатов всех уровней.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ в ходе брифинга после заседания фракции Партии регионов.
По его словам, на съезд такоже будут приглашены представители других политических партий и общественных организаций. «Мы хотим обсудить все кризисные вопросы в государстве», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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