В Луганске маршрутка попала под обстрел: водитель погиб, 2 пассажира ранены

В Луганске под обстрел попала маршрутка.

Об этом сообщает пресс-центр Луганского городского совета.

Согласно полученной информации, по ул. Кирова, 6 маршрутное такси попало под обстрел. Водитель погиб, 2 пассажира пострадали.

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Кроме того, в результате обстрелов в Луганске повреждены 20 жилых домов и объектов. От электроснабжения отключили более 30 тысяч абонентов во всех районах Луганска, от водоснабжения и водоотведения - более 8 тысяч абонентов. Также без газоснабжения осталось более 4 тысяч жителей Луганска.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов города погибли 5 мирных жителей, получили ранения 15 мирных луганчан.