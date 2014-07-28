Сегодня в стране отмечают День крещения Киевской Руси-Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ КП.

По этому случаю во Владимирском патриаршем кафедральном соборе (ул. Шевченко, 20)состоятся торжественные богослужения Божественная литургия, которая начнется в 10 часов. Богослужение возглавит Патриарх Киевский Филарет, в сослужении епископата и духовенства Киевского Патриархата.

Кроме того, от Владимирского собора к памятнику святому Владимиру состоится Крестный ход.

"Приглашаем принять участие в богослужении и Крестном ходе всех, в том числе и верующих УПЦ Московского Патриархата", - говорится в сообщении УПЦ КП.