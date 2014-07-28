Юристы готовят многомиллионный международный иск против Путина из-за сбитого Boeing 777

Британские газеты сообщают, что дело будет в производстве американского правосудия, говорится в сюжете ТСН.

А взялась за дело авторитетная юридическая фирма McCue and Partners". Ее представители уже начали соответствующую процедуру и даже поработали в Киеве, собирая доказательную базу.

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Если суд признает претензии истцов обоснованными, то зарубежные активы Владимира Путина и его ближайшего окружения могут быть "заморожены". Юристы говорят, что иск невозможно отменить никаким политическим решением. А его последствия для Кремля могут быть даже более досадными, чем результаты международного расследования трагедии.