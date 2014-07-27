В Красном Лимане задержали оружейника террористов

Об этом сообщает прес-служба МВД Украины.

"Спецгруппой МВД, созданной из сотрудников уголовного розыска во главе с полковником Вячеславом Аброськиным, при поддержке спецподразделения УБОП "Сокол", разоблачен пособник террористов, житель Красного Лимана, который указал на место склада оружия и боеприпасов, специально оставленного террористами перед отходом из города, для ведения диверсионно-террористической деятельности в будущем", - говорится в сообщении.

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По информации МВД, со склада террористов были изъяты взрывчатка, автоматы, пулеметы, гранатометы, пистолеты, ящики с патронами и выстрелы к гранатометам.

"Таких складов в ранее освобожденных от террористов городах могут быть десятки, если не сотни. Министерство внутренних дел Украины обращается с просьбой ко всем жителям освобожденных от террористов населенных пунктов Донбасса сообщать, в том числе и анонимно, информацию о пособниках террористов и местах возможного складирования оружия и боеприпасов с целью ведения диверсионно-террористической работы против Украины", - говорится в сообщении