Все захваченные Россией в Крыму украинские корабли будут возвращены - ВСУ

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский на борту фрегата ВМС ВС Украины «Гетман Сагайдачный» во время мероприятий по случаю Дня флота Украины, передает корреспондент УНИАН.

Отвечая на вопрос, ведется ли работа по возвращению кораблей, Думанский сказал: «Эта работа ведется, все корабли, которые остались в Крыму, будут возвращены».

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В то же время, командующий Черноморского флота Российской Федерации адмирал Александр Витко заявил, что передача военной техники, оставленной украинскими Вооруженными Силами в Крыму и Севастополе, приостановлена по мотивам того, что эта техника является как бы несовершенной и вроде используется против собственного (украинского) народа.

По информации онлайн-газеты «Новый Севастополь», во время празднования Дня Военно-Морского флота России Витко сказал, что эта техника России не нужна, потому что является морально устаревшей. Он добавил: «Но мы приостановили передачу этой техники, потому что, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она несовершенна, это приводит к многочисленным жертвам. И мы в данный момент эту передачу приостановили», - отметил командующий ЧФ РФ.

Как сообщал УНИАН, РФ еще не вернула Украине ни одной захваченной во время аннексии Крыма артиллерийской системы, никакой реактивной системы залпового огня, а также около 90% зенитных ракетных комплексов, которые были на вооружении войск береговой обороны Военно-Морских Сил ВСУ. До сих пор Украине также не возвращено ни одного образца вооружения, изготовленного и приобретенного для нужд украинских ВМС в постсоветский период.

Кроме того, Россией еще не возвращены Украине 2 самолета Бе-12 и 1 вертолет Ми-9 из состава бригады морской авиации, 2162 единицы автомобильной техники и 184 единицы бронетехники, которые находились в Крыму на вооружении ВМС ВС Украины.

Россия до сих пор не вернула Украине 17 кораблей, катеров и судов ВМС ВС Украины, в том числе 11 боевых кораблей и катеров.

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С 17 июня текущего года по инициативе российской стороны приостановлен процесс возвращения Украине заблокированных и захваченных во время аннексии Крыма военной техники и вооружения.

По состоянию на 17 июня в другие порты Украины после разблокирования было выведено из портов временно оккупированного Крыма 35 кораблей, катеров и судов украинских ВМС.