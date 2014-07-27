Порошенко уволил главу РГА в Черновицкой области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Скорейко с поста главы Кицманской районной государственной администрации Черновицкой области.

Об этом говорится в распоряжении главы государства № 973/2014-рп, сообщает РБК-Украина. Читайте такжеПорошенко поручил расследовать покушения на мэров Львова и Кременчуга "Освободить Скорейко Юрия Георгиевича с должности председателя Кицманской районной государственной администрации Черновицкой области", - говорится в документе.

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