Порошенко уволил главу РГА в Черновицкой области
11:40, 27 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Скорейко с поста главы Кицманской районной государственной администрации Черновицкой области.
Юрий Скорейко / ru.molbuk.ua
Об этом говорится в распоряжении главы государства № 973/2014-рп, сообщает РБК-Украина.
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"Освободить Скорейко Юрия Георгиевича с должности председателя Кицманской районной государственной администрации Черновицкой области", - говорится в документе.
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