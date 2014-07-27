Минздрав: среди похищенных террористами детей 16 младенцев

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"По оперативной информации, группа террористов из так называемой «ЛНР» сегодня около 17:15 часов похитили из детского дома г.Луганск 61 ребенка, из них 16 - до года, и без соответствующих разрешительных документов двумя автобусами пытаются вывезти их в Российскую Федерацию. Все дети требуют постоянного медицинского наблюдения", - заявили в министерстве.

Среди заложников также находится 19 сотрудников интерната, в том числе главный врач.

Читайте такжеТеррористы держат в заложниках 90 детей-сирот в возрасте до 4 лет"Информация о вопиющем преступлении уже доведена до сведения иностранных государств и международных организаций. В частности, МИД Украины немедленно обратился с нотой к Российской Федерации с категорическим требованием не допустить незаконного вывоза украинских детей-сирот в Россию", - сообщили в Минздраве.

Минздрав Украины совместно с МИД призывает международное сообщество приложить все возможные усилия с тем, чтобы заставить террористов немедленно отпустить украинских детей-сирот и не делать их заложниками преступной террористической деятельности, говорится в конце заявления.