Терехин считает, что Украина, как член ВТО, выскажет России три требования

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин (БЮТ) уверен, что Украина присоединится к работе группы по вступлению России в ВТО. Об этом он заявил газете "Коммерсант". При этом парламентарий ожидает, что России будет высказано три группы требований. "Во-первых, нас интересует отмена квот на наш экспорт -- сахар, спирт, трубы большего диаметра. Отмена квот запланирована на 2011 год, но нас это не устраивает. Во-вторых, мы будем настаивать на отмене пошлин с экспорта российской сырой нефти, так как видим в этом механизм субсидирования внутрироссийских потребителей. И кроме того, России необходимо привести свое антимонопольное законодательство в соответствие с нормами ГАТТ ВТО",-- рассказал господин Терехин.

Как считает издание, это программа-минимум, программу-максимум объявил на прошлой неделе Виктор Ющенко -- это ратификация Россией договора о свободной торговле с Украиной 1993 года.