Путин мог прекратить обострение ситуации на Донбассе одним телефонным звонком - посол США

Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что президент РФ Владимир Путин мог прекратить обострение ситуации на востоке Украины при помощи одного телефонного звонка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

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“Понятно, что Владимир Путин мог бы остановить это при помощи одного телефонного звонка”, - сказал Пайетт.

Он отметил, что лидеры так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» находятся на постоянной связи с должностными лицами в России, о чем свидетельствуют перехваченные телефонные звонки. “Телефонные перехваты разговоров террористов, которые были опубликованы, мы проанализировали, и пришли к заключению, что это оригиналы”, - сказал Пайетт.

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В то же время, по его мнению, Украина должна иметь нормальные отношения с РФ. “Украина не может изменить свою географию, Украина должна иметь нормальные отношения с Россией, но нормальные отношения могут быть только на базе уважения к суверенитету”, - сказал Пайетт.

По словам посла, в случае обострения ситуации в Украине США будут готовы ввести дополнительные санкции против России.