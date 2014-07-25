ФСБ преследует крымских режиссеров и актеров

Ее подозревают в причастности к организации террористических актов, сообщает Крым.Реалии.

Как рассказала Джикаева журналистам, ей поступил звонок из ФСБ с приглашением на встречу, где сообщили, что она проходит по делу Олега Сенцова и компании, которых подозревают в организации терактов на территории полуострова.

«При этом в деле есть такая фраза, что Антон Романов, наш режиссер, ходил на встречи с Олегом Сенцовым с группой актеров и теперь арт-центру «Караман» нашим актерам грозит опасность, я считаю. Но я могу поклясться, что ни одного актера нашего арт-центра не было на этих встречах», - сообщила Джикаева.

Она считает, что в данных условиях не представляется возможным сохранить театр и продолжать его работу.

Читайте такжеРоссийский омбудсман взяла под контроль дело Сенцова и Кольченко«Мне придется уехать. Единственное, что я очень боюсь за ребят», - отметила Джикаева.

По ее словам, это 15 человек из числа сотрудников, которым угрожает реальная опасность.

Украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму и еще трех граждан Украины сотрудники ФСБ России задержали в мае в Крыму. Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко и Олега Сенцова обвиняют в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе.