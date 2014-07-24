Террористы предоставили наблюдателям ОБСЕ доступ к месту падения Boeing-777

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сегодня в Киеве во время брифинга по телефону с места падения малазийского самолета Boeing-777.

«У нас произошли изменения в составе группы, к нам добавилось 2 человека из Австралии», - отметил он.

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«Мы осматриваем участки аварии, мы увидели фрагменты окон – большие обломки, мы наблюдаем, как эксперты могут работать и осматривать обломки на месте падения Boeing», - добавил Боцюркив.

На вопрос, держат ли террористы наблюдателей под контролем, он ответил, что «нас оставили самих и мы в относительной безопасности».

«Сегодня у нас хороший доступ к обломкам самолета», - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, видит ли он на месте аварии самолета официальных представителей Украины, Боцюркив сказал: «Нет, мы не видим».

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В правительстве Украины заявили, что террористы при поддержке России пытаются уничтожить доказательства причастности к сбитому в Донецкой области самолету «Малайзийских авиалиний».

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Как заявляли в Кабмине, управляемые Россией террористы не дают возможности компетентным органам Украины начать расследование и отказываются допустить международное сообщество и представителей иностранных правительств на место падения самолета.

Правительство обратилось к международному сообществу и призвало обязать Россию отозвать своих террористов и дать возможность украинским и международным экспертам провести всестороннее расследование обстоятельств трагедии.