В России остаются еще четверо тяжелораненых украинских военных - СНБО

14:22, 24 июля 2014
Политика
0 0

Военнослужащие не могут быть транспортированы в Украину из-за тяжелых ранений.

Военных транспортируют в Украину после улучшения состояния здоровья / Фото УНИАН

На территории России остаются четверо раненных украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«18 пострадавших украинских военных прибыли на территорию Украины, их доставил наш самолет, среди них один военный, который умер от ранений», - сообщил Лысенко.

Читайте такжеТело украинского военного, который умер во время лечения на территории РФ, перевезли в Украину - МИД

«В РФ еще остаются 4 украинских военнослужащих, которые не могут быть транспортированы из-за тяжелых ранений. Как только у них будет возможность для транспортировки, их обязательно вернут в Украину, и этот вопрос находится на контроле», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, в Одессу из Ростова-на-Дону прибыл самолет с раненными украинскими военными.

Доставлены 18 человек. Также в Одессу транспортировано тело военнослужащего, который умер в больнице Ростова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter