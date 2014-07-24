В России остаются еще четверо тяжелораненых украинских военных - СНБО
Военнослужащие не могут быть транспортированы в Украину из-за тяжелых ранений.
На территории России остаются четверо раненных украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«18 пострадавших украинских военных прибыли на территорию Украины, их доставил наш самолет, среди них один военный, который умер от ранений», - сообщил Лысенко.
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«В РФ еще остаются 4 украинских военнослужащих, которые не могут быть транспортированы из-за тяжелых ранений. Как только у них будет возможность для транспортировки, их обязательно вернут в Украину, и этот вопрос находится на контроле», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, в Одессу из Ростова-на-Дону прибыл самолет с раненными украинскими военными.
Доставлены 18 человек. Также в Одессу транспортировано тело военнослужащего, который умер в больнице Ростова.