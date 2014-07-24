Российские СМИ: Украинский Ан-26 с ранеными военными вылетел из Ростова
07:40, 24 июля 2014Политика
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Украинский военно-транспортный самолет Ан-26 с 18 ранеными военнослужащими и одним погибшим вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону в Украину.
Раненых вернули в Украину
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василия Малаева.
«В настоящее время самолет с ранеными вылетел в Ростова-на-Дону в Одессу», - сказал он.
Читайте такжеИз плена террористов освободили четырех военнослужащих из Ужгорода и Черновцов – депутатЕще один погибший ранее был передан Украине. В больницах Ростовской области остаются еще четверо раненых военных, которые находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что их могут транспортировать в Украину в пятницу.
Всего за прошлую неделю в Росиию были вывезены 24 украинских военных, двое из них умерли.
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