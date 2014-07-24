Российские СМИ: Украинский Ан-26 с ранеными военными вылетел из Ростова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василия Малаева.

«В настоящее время самолет с ранеными вылетел в Ростова-на-Дону в Одессу», - сказал он.

Читайте такжеИз плена террористов освободили четырех военнослужащих из Ужгорода и Черновцов – депутатЕще один погибший ранее был передан Украине. В больницах Ростовской области остаются еще четверо раненых военных, которые находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что их могут транспортировать в Украину в пятницу.

Всего за прошлую неделю в Росиию были вывезены 24 украинских военных, двое из них умерли.