В окрестностях Лисичанска появились украинские флаги - Парубий

01:11, 24 июля 2014
Политика
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Силы АТО входят в Лисичанск, а на окраинах города уже развеваются сине-желтые флаги.

/ lenta-ua.net

Об этом на своей странице в Twitter сегодня вечером сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.

"Как мне известно, в окрестностях Лисичанска уже висят сине-желтые флаги", - написал Парубий.

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Подробности спецоперации освобождения города от террористов секретарь СНБО пока не сообщает, но отмечает, что большинство террористов - это русские диверсанты, прошедшие Чечню и другие горячие точки.

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