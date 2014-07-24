В окрестностях Лисичанска появились украинские флаги - Парубий

Об этом на своей странице в Twitter сегодня вечером сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.

"Как мне известно, в окрестностях Лисичанска уже висят сине-желтые флаги", - написал Парубий.

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Подробности спецоперации освобождения города от террористов секретарь СНБО пока не сообщает, но отмечает, что большинство террористов - это русские диверсанты, прошедшие Чечню и другие горячие точки.