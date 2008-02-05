Ющенко поздравил украинский народ со вступлением в ”зал мечты”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинский народ со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, после церемонии подписания протокола о вступлении Украины в ВТО В.ЮЩЕНКО, обращаясь к Генеральному директору ВТО Паскалю ЛАМИ, отметил, что сегодняшняя встреча происходит в «зале мечты».

«Украина шла 14 лет, чтобы попасть в «зал мечты», - сказал Президент.

Глава государства еще раз поблагодарил всех, кто работал над этим вопросом, за поддержку, понимание и компромиссы, которые были достигнуты в ходе переговоров.

«Осуществлен невероятный титанический труд. Это большой исторический день для Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, приветствуя украинский народ со вступлением в ВТО.

В свою очередь П.ЛАМИ отметил, что объемный протокол (он состоит из более чем 1 тыс. страниц – УНИАН) является результатом тяжелой работы.

«Эта работа была хорошо выполнена», - подытожил П.ЛАМИ.

Он также высоко оценил роль Украины, отметив, что она нужна ВТО.

«Вы нужны нам, нам нужны ваши знания, ваш политический и личный опыт», - сказал Генеральный директор ВТО.