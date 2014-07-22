Красный Крест признал конфликт в Украине войной - СМИ

Красный Крест признал, что Украина находится в состоянии войны. Как говорят западные дипломаты, это открывает двери для обвинений в военных преступлениях, в том числе за катастрофу с Боингом-777.

Доклад Красного креста является секретным, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

"Очевидно, что это международный конфликт, и поэтому это, скорее всего, военное преступление", - сказал в Женеве дипломат одного из западных государств.

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Международный Комитет Красного Креста (МККК) является хранителем Женевских конвенций, которые устанавливают ряд правил ведения войны.

ООН опирается на мнение Красного Креста относительно того, когда насилие превращается в войну.

"В системе ООН именно МККК делает такое определение. Они являются хранителями ворот международного гуманитарного права", - отметил источник ООН.

Как пишет Reuters, МККК не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, чтобы не обидеть ни Украину, ни Россию, называя конфликт гражданской войной или актом внешней агрессии.

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Однако Красный Крест сделал это в частном порядке и проинформировал участников конфликта, сообщили источники Reuters.

Определение "война" - или международная, или гражданская - меняет игру на законных основаниях, потому что появляются две воюющие стороны. Они являются ответственными за военные преступления.

Подозреваемые также могут быть арестованы за рубежом, так как некоторые страны применяют "универсальную юрисдикцию" к военным преступлениям.