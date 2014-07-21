Луценко: Москва провоцирует Украину на объявление полноценной войны

Такое мнение в прямом эфире программы «ТСН - Тиждень» высказал советник Президента Юрий Луценко.

«Давайте не забывать, что армия Украины и России имеет соотношение один к десяти, а по военной техники пропорция еще больше. Путин провоцирует нас на полноценное военное столкновение, которое оправдает уже давно запланированное им вторжение войск РФ в Украину», - цитирует политика "Третья республика".

Читайте такжеСегодня война вышла за территорию Украины - обращение Президента

По его словам, по данным всех спецслужб Украины, еще несколько дней назад мы стояли на пороге широкомасштабного вторжения.

«Речь шла не только о востоке Украины, но и об участке границы в Черниговской и Сумской областях, напротив которых стоят военные контингенты РФ с нанесенными на технику буквами МС -"миротворческие силы". Путин был готов к этому», - пояснил он.

«Всем, кто готов закидать шапками врага, лучше подумать и проанализировать ситуацию. Мы должны прежде всего освободить свою территорию», - подчеркнул Луценко.