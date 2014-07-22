В Шахтерске террористы похитили и.о. начальника следственного отделения МВД

В частности, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области, 21 июля около 23:00 неизвестные лица в камуфляжной форме под угрозой применения огнестрельного оружия проникли в админздание Шахтерского горотдела.

В результате инцидента и.о. начальника следственного отделения Шахтерского горотдела был похищен и увезен в неизвестном направлении.

Читайте такжеВ Горловке террористы похитили католического священникаДетали и обстоятельства устанавливаются. Предварительно факт квалифицируется по части 2 ст.146 Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 июля вооруженные террористы похитили двух сотрудников областного главка милиции в Луганске.