Депутата-регионала Левченко едва не избили в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий Александр Турчинов прервал выступление Левченко. После чего Левченко подошел к месту спикера прояснить ситуацию, почему ему не дают выступать.

Читайте такжеВ центре Славянска мирные жители с криками прогнали регионала Левченко - СМИВ тоже время к трибуне подбежали несколько свободовцев, в частности, Игорь Мирошниченко и начали толкать Левченко. В его защиту встали несколько регионалов. После чего началась небольшая толкотня и драка в секторе между рядами коммунистов и регионалов в сессионном зале. На данный момент драка прекратилась, но ситуация в зале довольно напряженная.

Турчинов просит Левченко покинуть сессионный зал. “Я прошу вас покинуть сессионный зал. Мы теряем время”, - сказал Турчинов.