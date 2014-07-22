Климкин: ЕС четко понял, что сейчас Украина нуждается в солидарности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит, что в Европейском Союзе есть понимание того, что так называемые Луганская и Донецкая «народные республики» в действительно являются террористическими организациями.

Об этом он сказал журналистам во вторник в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС с министрами иностранных дел стран «Восточного партнерства», передает собственный корреспондент УНИАН.

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„Сбитый самолет - это не просто трагический случай, это - рубикон, это – понимание для всех, в том числе и в ЕС, к чему ведет то, что происходит в Донецке и Луганске. Все сейчас поняли, что мы имеем дело не с каким-то сепаратистами, а с настоящими террористами. Поэтому во время заседания Совета министров иностранных дел уже затрагивается вопрос о том, что Донецкая и Луганская «народные республики» в действительности являются террористическими организациями. Важно признать такими террористическими организациями формально – для этого есть процедура. Но политически такое понимание и восприятие в ЕС уже есть”, - сказал он.

Кроме того, по словам Климкина, министры иностранных дел ЕС „прекрасно понимают, что постоянное вмешательство России нужно остановить”. „Они обсуждают тот пакет мер, которые ЕС может осуществить. Определенные меры будут оглашены уже сегодня”, - отметил министр, добавив, что новые меры „возможно, будут оглашены на уровне глав государств и правительств ЕС”.

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„ЕС четко понял, что сейчас Украина нуждается в солидарности. ЕС четко понимает необходимость поддержки мирного плана президента Порошенко. Это единые рамки мирного урегулирования ситуации”, - сказал Климкин.

Министр также сообщил, что ожидает поддержки ЕС при восстановлении Донбасса, а также комплекс мер, которые помогут эффективно контролировать границу с Россией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Верховная Рада Украины призвала международное сообщество признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также просит помощи в пресечении деятельности террористических группировок на востоке Украины.