В Северодонецке нашли тела расстрелянных террористами людей

Об этом сообщил начальник УМВД Украины в Луганской области Анатолий Науменко.

Правоохранители взяли под свой контроль здание городского совета, горотдела милиции и местного управления по борьбе с организованной преступностью, а также здание Управления СБУ.

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В освобождении города на Луганщине принимали участие подразделения Национальной гвардии и МВД.

На одном из объектов силовики обнаружили тела двух расстрелянных граждан. Кроме того, были освобождены четверо заложников, жителей соседних районов, которые провели в плену около месяца. Самому старшему из них - 57 лет, самому молодому - 21 год.

"Сейчас с освобожденными гражданами проводятся необходимые следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства их попадания и пребывания в плену", - отметил Анатолий Науменко.