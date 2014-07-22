Вооруженные Силы Украины вошли в Северодонецк
14:36, 22 июля 2014Армия
1 0
Вооруженные Силы Украины вошли в город Северодонецк Луганской области и сейчас освобождают город от боевиков. Об этом Президенту доложил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Виктор Муженко.
REUTERS
По приказу Президента Украины, Вооруженные Силы Украины обеспечили военных в районе Червонопартизанска продовольствием, в частности, доставлено 300 сухпаев, 650 литров воды и т.д. Также для защиты границы доставлены в достаточном количестве стрелковые и артиллерийские боеприпасы, которые были направлены для обеспечения военных ближайших блокпостов в этом регионе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter