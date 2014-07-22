Позиция ЕС по сбитому Boeing-777 учтет интересы Нидерландов

Об этом перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, передает Deutsche Welle.

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"При принятии любого рода решений, связанных с авиакатастрофой в Украине Евросоюз будет принимать во внимание интересы правительства Нидерландов", - подчеркнула Кэтрин Эштон.

Со времени крушения Boeing-777 , произошедшего 17 июля, министры иностранных дел ЕС встречаются впервые. На саммите Евросоюза, прошедшем 16 июля, было решено до конца месяца утвердить расширенный черный список российских предприятий, которые оказывают материальную или финансовую поддержку сепаратистам на востоке Украины.

Ранее Германия, Франция и Великобритания заявили, что если Россия не повлияет на террористов до 22 июля, чтобы те допустили следователей к сбитому Boeing-777, Евросоюз "определит последствия" для Москвы.