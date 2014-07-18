В ЕС считают преждевременным делать политические выводы из катастрофы Boeing-777

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

"Перед тем, как мы сделаем какие-либо выводы, мы должны, прежде всего, знать, что произошло. Нам нужны факты. Сейчас очень рано говорить о выводах вообще”, - сказала она.

Косьянчич отметила, что 22 июля министры иностранных дел стран Евросоюза будут говорить о ситуации в Украине, в том числе о трагедии Boeing-777.

"В любом случае, наша работа относительно выполнения выводов, которые были утверждены на саммите, продолжается на полной скорости. Дед-лайн, который был установлен саммитом, - это конец июля”, - отметила она.

Читайте такжеСБУ задержала двух россиян, подозреваемых в корректировке огня из установки "Бук"Как известно, 16 июля Европейский Совет принял решение относительно расширения действия второй фазы санкций против России.

Читайте такжеИдентифицировать тела пассажиров и экипажа Boeing-777 будут в ХарьковеКак сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.