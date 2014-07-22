СБУ задержала членов группы, готовившей теракты в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ночь с 21 на 22 июля сотрудники службы задержали пятерых граждан Украины, участников террористической организации, которая ставила целью дестабилизацию ситуации в регионе. Ранее они уже совершали подрыв банковских учреждений в городе. Злоумышленники также готовились уничтожить здания военных комиссариатов в Одессе.

Установлено, что задержанные координировали свои действия с главарями террористов, которые принимают участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

Читайте такжеАваков: в Одессе предотвратили несколько терактовВо время обысков у членов террористической группы изъяты элементы взрывных устройств, взрывную смесь, средства травмирования людей во время взрыва (металлические шары, рубленые гвозди и т.д.), сепаратистскую символику.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).