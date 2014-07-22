“Батькивщина” не будет голосовать за указ Порошенко о частичной мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции Сергей Соболев заявил с парламентской трибуны.

«Сегодня первым вопросом повестки дня стоит закон о частичной воинской мобилизации. Скажите, пожалуйста, как такой вопрос может обсуждаться без присутствия президента, премьер-министра, высшего военного руководства? Поэтому мы предлагаем, чтобы этот вопрос был обсужден с участием высшего руководства государства и силовых структур и в закрытом режиме. До тех пор, пока не подведем итоги первого месяца антитеррористической операции, все дальнейшие шаги будут чистой авантюрой. Без введения военного положения в части Донецкой и Луганской областей частичная мобилизация станет продолжением политики очковтирательства», - заявил Соболев.

Кроме того, он подчеркнул, что «Батькивщина» требует немедленно ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Наша фракция требует немедленно ратифицировать Соглашение об ассоциации. Это позволит открыто обращаться к председателю Европейского Союза, к военно-политическим объединениям о военной помощи Украине», - считает Соболев.

Также он отметил, что парламент должен принять решение о разрешении на допуск на территорию Украины иностранных воинских подразделений для защиты суверенитета Украины.

«Мы просим именно в таком порядке поставить эти вопросы на сессии, а дальше — перевыборы», - сказал Соболев.

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