В Крыму сожгли дачный домик архиепископа УПЦ КП

Об этом сам владыка Климент сообщил изданию Крым.Реалии.

Архиепископ сам еще не был на месте происшествия. «Мне позвонили, сказали, что там сгорело все, осталась только железная крыша», - сказал он.

Рядом с этим домом расположен храм в честь Преображения Господня УПЦ Киевского патриархата. Эта территория является частной собственностью владыки Климента.

Читайте такжеВ Донецкой области нашли могилу замученных священников - МВД«Дело в том, что Украина в свое время тоже не особо помогала Киевскому патриархату. Нам отказывали в выделении участков для строительства церквей, поэтому мы - священники - оформляли землю на себя и строили на ней храмы и жилье для священников. Таким образом, выходили из этой ситуации », - рассказал он.

То, что произошло, владыка Климент расценивает как предупреждение о том, что следующим могут поджечь сам храм, который расположен рядом с теперь уже сгоревшим дачным домом.

«После событий в селе Перевальное (представители «крымской самообороны» забрали у Киевского патриархата храм Покрова Святой Богородицы) начались систематические посягательства на наше имущество. Учитывая это, мы расцениваем поджог дома как предупреждение от тех самых людей, что следующим может быть посягательство на сам храм», - отметил владыка Климент.

В то же время, он утверждает, что пока не намерен обращаться в правоохранительные органы по данному факту.

Читайте такжеВ Крыму «казаки» напали на прихожан церкви Киевского патриархатаОднако архиепископ не исключает, что к процессу посягательств на храмы УПЦ Киевского патриархата имеют отношение представители Симферопольской и Крымской епархии Московского патриархата.

«Мы точно знаем, что к этому процессу причастен один из священников, связанных с Лазарем (Митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ Московского патриархата. - Ред.). Они всегда нетерпимо относились к присутствию Киевского патриархата в Крыму, и сейчас мы видим последствия», - отметил владыка Климент.