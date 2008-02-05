Коалиция оставила Яценюка ”на съедение” регионалам

Продолжить сегодняшнее пленарное заседание нет возможности из-за того, что депутаты от фракции Партии регионов заблокировали председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА в его в кабинете.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, это произошло сразу после того, как в Верховной Раде был объявлен перерыв, и лидеры фракций собирались провести согласительный совет в кабинете А.ЯЦЕНЮКА.

Кроме того, по словам В.КИРИЛЕНКО, такие действия фракции Партии регионов были связаны с тем, что депутаты от БЮТ и НУ-НС мешали им блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.

По словам В.КИРИЛЕНКО, все переговоры лидеров фракций относительно проекта постановления по НАТО в дальнейшем являются бесперспективными.

«Даже, когда коалиция соглашается на очередной компромисс, фракция Партии регионов выдвигает новые требования», - сказал он.

В то же время, В.КИРИЛЕНКО заверил, что фракции коалиции найдут возможность, чтобы разблокировать кабинет председателя Верховной Рады и возобновить нормальную работу ВР.

По сообщению официального сайта НУ-НС события вокруг блокирования спикерского кабинета развивались так: Партия регионов заблокировала председателя Верховной Рады Арсения Яценюка в его кабинете.

Об этом в кулуарах парламента заявил лидер фракции «Наша – Украина – Народная Самооборона» Вячеслав Кириленко.

По его словам, на Согласительном совете депутаты договорились пойти на уступки Партии регионов и еще раз выслушать в сессионном зале их требования.

Однако после того, как депутаты коалиции вышли, Яценюк был заблокирован в своем кабинете депутатами от Партии Регионов, потому вместо него с парламентской трибуны объявил о закрытии сессии лидер фракции БЮТ Иван Кириленко.

"Возможно сейчас они уже его выпустили, но на то время, когда мы оттуда ушли, он был заблокирован", - сообщил Кириленко.