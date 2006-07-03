Регионам написали сценарий в России?

Блок “Наша Украина” считает, что Партия регионов действует под внешним влиянием и реализует сценарий, выгодный России.

Как сообщает пресс-служба блока, по мнению главного аналитика “Нашей Украины” Анатолия ЛУЦЕНКО, «то, что Партия регионов за ночь изменила свои позиции, касающиеся проведения круглого стола, а также выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов, является свидетельством того, что “регионалы” не избавились от внешних влияний".

“Сейчас они являются исполнителями дестабилизационного сценария в Украине, который выгоден в первую очередь России, – отметил А.ЛУЦЕНКО. – И недавние заявления российского министра обороны ИВАНОВА о продаже Украиной оружия Ирану – дело многолетней давности, и сегодняшняя позиция Партии регионов, и нагнетание Россией газовой темы является свидетельством того, что сейчас отрабатывается такой сценарий”.

Он подчеркнул, что Партии регионов “нужно вспомнить, что за нее голосовали украинские избиратели, и сесть за стол переговоров и принимать решения не в ультимативной форме, а в форме диалога”.

“Именно такая форма была найдена – постоянно действующий круглый стол, – отметил А.ЛУЦЕНКО. – Пока мы можем констатировать, что своими действиями Партия регионов противоречит сама себе и это можно связать только с внешними факторами”.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов блокирует сессионный зал ВР с 27 июня. “Регионалы” требуют избирать Председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.

Сегодня в 11.00 в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.

Однако в связи с неявкой лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола.

Коммунисты также покинули круглый стол, считая нецелесообразным принимать участие в его работе.

Сегодня Партия регионов выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов, в частности, требуя должности не только в парламенте, но и в исполнительных органах власти. “Регионалы” хотят получить должность первого заместителя Председателя Верховной Рады и руководство комитетами ВР, но еще не определились, какими. Партия регионов также хочет, чтобы судьи Конституционного Суда избирались по их квоте.